Comiso, al via i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova

Società

Le celebrazioni saranno contraddistinte come sempre dalla processione con il simulacro per le vie del quartiere

Iniziano oggi, 1° giugno, i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova a Comiso. E, contestualmente, prende il via anche la tradizionale tredicina che anticipa il momento clou delle celebrazioni. Celebrazioni che, come sempre, si contraddistingueranno per la partecipata processione con il simulacro lungo le vie della cittadina casmenea. Tra i primi significativi momenti la undicesima raccolta parrocchiale, tenutasi ieri, a cura del gruppo Caritas parrocchiale per mettere da parte generi di prima necessità da destinare ai poveri. La raccolta è stata effettuata dinanzi ai supermercati del quartiere. Novità di quest’anno, il 3, 5 e 6 giugno le celebrazioni eucaristiche si svolgeranno nei quartieri della comunità parrocchiale.