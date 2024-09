Comiso, all’istituto Verga l’iniziativa sulla “Violenza giovanile: prevenzione in famiglia” promossa dalla Questura

Attualità

L'appuntamento è in programma domani pomeriggio con relatori di primo livello

Nell’ambito delle attività di prevenzione e di prossimità rivolte agli istituti scolastici della provincia, in applicazione del protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Asp di Ragusa e nell’ambito delle tematiche più generali trattate in sinergia con la locale Prefettura e gli altri enti preposti nel territorio della provincia, si terrà l’iniziativa “Violenza Giovanile: Prevenzione in famiglia. Osservare, Ascoltare, Conoscere”.

L’appuntamento è in programma mercoledì 25 settembre alle 18, presso l’istituto comprensivo “G. Verga” di Comiso in vi Roma. Parteciperanno: dr. Marco Rota, procuratore facente funzioni della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ragusa; per la Prefettura, un rappresentante delegato dal prefetto di Ragusa; Rosalba Capaccio, commissario capo della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Ragusa; Giuseppe Raffa, pedagogista coordinatore dell’ambulatorio Antibullismi Asp di Ragusa.