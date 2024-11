Comiso, ancora aggressioni a sanitari: “Necessario un presidio di sicurezza”

Cronaca

A denunciare i fatti i consiglieri comunali Gaglio e Adamo che hanno presentato una mozione

L’ennesimo episodio di violenza si è verificato ieri presso l’ospedale Regina Margherita di Comiso (nella foto), quando un utente ha dapprima inveito contro gli operatori sanitari e poi aggredito alcuni altri utenti presenti in sala d’attesa prima dell’intervento delle forze dell’ordine chiamate dal personale in servizio. A denunciare i fatti i consiglieri comunali della Lista Spiga Gaetano Gaglio ed Erica Adamo che evidenziano: “Tale episodio non è purtroppo isolato ma diverse sono le segnalazioni e le chiamate di richiesta di intervento a polizia e carabinieri da parte di operatori in servizio presso il nostro nosocomio; al fine di evitare l’ulteriore verificarsi di episodi potenzialmente pericolosi per l’utenza dell’ospedale, in gran parte composta da soggetti per altro fragili e/o anziani; anche alla luce delle segnalazioni ricevute dalle altre forze progressiste cittadine e segnatamente Movimento 5 stelle e Sinistra Italiana con cui in stretto raccordo stiamo seguendo alcune problematiche relative alla sanità in città; abbiamo presentato una mozione”.