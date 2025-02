Comiso, ancora un furto con scasso. Presa di mira una libreria in via Generale Amato

Cronaca

Situazione sempre più preoccupante e fastidiosa in provincia di Ragusa

“Cari clienti, con grande dispiacere vi informiamo che questa notte la nostra libreria è stata vittima di un furto con scasso”.

Così i titolari di una nota libreria di via Generale Amato hanno informato i loro clienti, attraverso la loro pagina Facebook, di quanto avvenuto nella notte.

“Stiamo collaborando con le autorità – scrivono ancora – per fare chiarezza sull’accaduto. Oggi potremmo avere qualche disagio nell’operatività, ma faremo del nostro meglio per continuare a offrirvi il miglior servizio possibile”. Ancora una volta, quindi, una notte poco tranquilla per le attività commerciali della provincia di Ragusa.

