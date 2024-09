Comiso, arrivano le videocamere e-killer

Attualità

Giro di vite dell'amministrazione comunale contro l'abbandono dei rifiuti

Arrivano le videocamere “e-killer” a supporto di quelle già esistenti, per contrastare l’abbandono dei rifiuti ed altri eventuali reati. “L’abbandono dei rifiuti è ormai per legge un reato penale e come tale sarà perseguito e sanzionato” sottolinea l’assessore alla Polizia locale, Dante Di Trapani.

“Sono stati avviati diversi percorsi, negli anni, per tentare di sensibilizzare tutti i cittadini alla differenziata, alla necessità del riciclo dei rifiuti che contribuisce ad abbassare i costi di conferimento nelle piattaforme, e di conseguenza anche i costi della tassa sui rifiuti, ma purtroppo c’è uno zoccolo duro che è completamente refrattario al rispetto della comunità e dell’ambiente – spiega Di Trapani -. Pur trattandosi di una percentuale minore di cittadini rispetto a quella relativa a coloro che invece differenziano bene e conferiscono secondo le regole, l’impatto dei rifiuti abbandonati è inammissibile sia per il decoro urbano, sia per il mancato rispetto di tutte quelle norme e regole che appartengono ad una comunità civile”.