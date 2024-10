Comiso, aveva addosso hashish e marijuana. Giovane gambiano arrestato dai carabinieri

Cronaca

E' stato fermato dopo una colluttazione e un breve inseguimento

Gambiano sorpreso con circa 30 grammi di hashish e marijuana e la somma di 100 euro. I carabinieri lo arrestano anche per resistenza dopo un breve inseguimento e colluttazione. Continuano senza sosta i controlli del territorio del comando provinciale.In particolare, nella mattinata di lunedì scorso i militari della Stazione carabinieri di Comiso, nell’espletamento di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, nel transitare in una piazza urbana, hanno proceduto al controllo di un giovane gambiano di 18 anni. Durante l’attività di polizia, il giovane ha iniziato a palesare nervosismo al controllo fino ad arrivare a dimenarsi per poi spintonare e colpire con violenza i militari operanti guadagnandosi così la fuga. Durante l’inseguimento i carabinieri hanno visto l’uomo disfarsi di un involucro in carta d’alluminio che veniva prontamente recuperato. I militari con non poca difficoltà sono riusciti a raggiungere il giovane e bloccarlo per poi sottoporlo ad un controllo sul posto ove venivano rinvenuti, occultati sulla sua persona, sostanza stupefacente di tipo marijuana e la somma complessiva di 100 euro circa; i militari hanno poi accertato che l’involucro in alluminio conteneva anch’esso ulteriore sostanza stupefacente di tipo hashish.