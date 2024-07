Comiso, avviati i lavori di pulizia e scerbatura al cimitero

Attualità

L'assessore Alfano: "Chi ci ha sollecitato in queste ultime 48 otre, non ha avuto nemmeno l'accortezza di recarsi sul posto per verificare che gli interventi erano già stati avviati"

“Già dalla scorsa settimana e in accordo con la ditta Busso – spiega Giuseppe Alfano – sono stati avviati i lavori di pulizia e scerbatura del cimitero di Comiso che si estende su una superficie di centomila metri quadrati (circa 10 ettari ) e che, come avviene da molti anni, sono frutto di una programmazione nella quale sono inseriti tutti gli interventi sul territorio comunale che, ovviamente, comprende anche la frazione di Pedalino. Sembra anche banale spiegarlo – continua l’assessore – perché rientra in quei lavori ordinari che tutte le amministrazioni effettuano periodicamente. Ma a quanto pare è necessario ricordarlo a chi, pur avendo ricoperto il mio stesso ruolo per 10 anni consecutivi, o ha dimenticato, o strumentalizza o, nella peggiore delle ipotesi, ha svolto male il suo ruolo assessoriale, per lunghi 10 anni, intervenendo a macchia di leopardo senza programmare alcunchè. Chi in queste ultime 48 ore non ha fatto altro che “sollecitare” l’amministrazione ad intervenire, non ha avuto nemmeno l’accortezza di andare al cimitero per rendersi conto che da diversi giorni i lavori di pulizia e scebatura erano stati avviati. Ma davanti a qualche applauso non si va per il sottile e si confida sempre sul fatto che non tutti, fortunatamente, frequentano assiduamente il luogo di culto dei morti”.

“Detto questo – ancora Alfano – la gran parte di cittadini onesti intellettualmente, che non è poca, sa bene quanto questa amministrazione sia presente sul territorio e non da ora. Migliaia di persone sanno quale grande impegno stiamo mettendo a servizio della comunità, ogni giorno in prima linea nella lotta agli incivili, nel miglioramento continuo del mercato ortofrutticolo, nella pulizia delle strade”.