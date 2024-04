Comiso, bambina di 16 mesi trova e ingoia pezzo di hashish alla villa comunale: salva per miracolo

Attualità

A denunciare l'episodio il consigliere comunale Salvo Liuzzo: "La giunta municipale si attivi per garantire maggiore sicurezza sul territorio"

Nel piccolo parco giochi della villa comunale di Comiso, una bambina di appena 16 mesi, durante l’utilizzo di uno scivolo, ha trovato e inghiottito un pezzo di hashish che si trovava nascosto proprio nella parte dello scivolo a forma cilindrica. La bambina, prontamente soccorsa dalla madre, è stata curata dai medici del pronto soccorso di Vittoria. Il rischio è stato grande. A comunicare la grave notizia è il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo.