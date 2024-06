Comiso, beccati due tunisini senza permesso di soggiorno: accompagnati al Cpr

Cronaca

Verificata la posizione amministrativa di una trentina di cittadini stranieri

Proseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore con la condivisione dei comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.In tale contesto, nella giornata di ieri, la polizia di Stato, unitamente ai militari dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato dei servizi interforze di controllo del territorio nei comuni di Comiso e Santa Croce Camerina, con particolare attenzione alle aree urbane e periferiche ed ai luoghi di aggregazione. Nell’ambito dei suddetti controlli veniva verificata la posizione amministrativa di circa 30 cittadini stranieri e si appurava l’irregolarità di due soggetti stranieri di origine tunisina, ragion per cui venivano emessi a loro carico i decreti di espulsione con trattenimento presso il Cpr di Caltanissetta.