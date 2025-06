Comiso, beccati gli ennesimi trasgressori che buttano l’immondizia come pare a loro

Attualità

Il vicesindaco Alfano: "Chi pensava che avremmo mollato, si sbaglia di grosso"

“Grazie alle telecamere di videosorveglianza nascoste e spostate di volta in volta in varie zone della città e delle contrade, stiamo continuando a beccare gli ennesimi trasgressori”. Lo dice il vicesindaco e assessore comunale all’Ambiente Giuseppe Alfano. Che aggiunge: “Se questi soggetti pensavano che le mie sarebbero state soltanto chiacchiere, si sbagliavano veramente di brutto. Non solo. Se pensavano al “ tanto che mi devono fare, non pago niente”, continuavano a sbagliarsi di brutto. Perché le conseguenze saranno dure. Le più dure, Sono assolutamente consapevole che si tratti di conseguenze impopolari, ma io lo devo alla gente per bene, lo devo al mio territorio, lo devo alla mia etica politica. E non arretro di un millimetro, perché purtroppo certa gente merita questo. Un grande grazie va al mio preziosissimo personale dell’ufficio Ambiente, all’indispensabile polizia locale e alla preziosa collaborazione dell’assessore Dante Di Trapani. Avanti così”.

