Comiso, beccato in flagrante mentre smonta targhe auto rubata

Cronaca

L'intervento della polizia e le manette ai danni di un romeno per il furto di una Fiat 500

A Comiso, il personale della squadra volanti del commissariato di P.S. ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino di nazionalità romena, per i reati di furto aggravato in abitazione e ricettazione.

L’intervento è scaturito da una denuncia sporta nella stessa mattinata dalla vittima per il furto della propria autovettura, una Fiat 500, avvenuto nella notte. Attraverso il sistema Gps installato sul veicolo, gli agenti sono riusciti a localizzarlo in un luogo, dove è stato immediatamente predisposto l’intervento della volante.