Comiso, Bellassai denuncia: “Troppo degrado nella periferia nord della città”

Attualità

Il presidente della commissione Lavori pubblici e Ambiente presenta interrogazione e punta il dito sui quartieri Santi Apostoli, Deserto, Mortilla e Billona

Il presidente della commissione Lavori pubblici e Ambiente del Comune di Comiso, Gigi Bellassai (nella foto), ha presentato una interrogazione avente a oggetto il degrado della periferia Nord della città e dei quartieri Santi Apostoli, Deserto, Mortilla e Billona. “La zona nord della città in cui risiedono circa cinquemila cittadini – spiega Bellassai – attualmente versa in condizioni di grave degrado e di assoluto abbandono. La pulizia di tutte le aree urbane periferiche lascia a desiderare, ovunque proliferano sporcizia ed erbacce, le piazze e i luoghi di ritrovo sono trascurati e privi di manutenzione. Inoltre, la piazzetta della Scuola d’Arte è abbandonata a se stessa e la fontana centrale non funziona ed è diventata un contenitore dei rifiuti. In più tutte le panchine sono state divelte e tutti i giochi per bambini sono inutilizzabili per non parlare del fatto che la manutenzione del verde è assolutamente precaria e superficiale. Inoltre, la piazzetta che insiste in via Carnazza è completamente distrutta e invasa dalle erbacce e dalla spazzatura. Come se non bastasse, tutta l’area Iacp è in stato di abbandono. In più abbiamo preso atto dello stato di noncuranza della pista del viale Europa per non parlare del fatto che la situazione delle sedi viarie appare gravemente danneggiata e in deficit di manutenzione. Più in generale, tutte le altre aree di aggregazione delle periferie e del quartiere sono sporche, vandalizzate e abbandonate, con panchine e arredi, corpi illuminanti distrutti e privi di manutenzione ordinaria. In più, è da notare il grave stato di abbandono del Parco dell’Ippari con i giochi privi di manutenzione, porzioni sporche e abbandonate. Numerose, poi, le discariche nelle periferie nord, con molte strade delle contrade sommerse da rifiuti di ogni tipo e con la vegetazione che occupa la carreggiata”.