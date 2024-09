Comiso, Bellassai: “Lo storico quartiere delle Grazie abbandonato a se stesso”

Attualità

Il consigliere comunale del Pd mette in rilievo tutta una serie di criticità

“La periferia Sud ovest della città, in particolare lo storico quartiere delle Grazie, sconta un degrado che nulla ha a che vedere con le tradizioni di civiltà e di decoro della nostra città”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Gigi Bellassai, secondo cui non viene garantita, dall’amministrazione municipale, l’adeguata attenzione per quanto riguarda, tra l’altro, un sito in cui la cittadinanza, giornalmente, viene a rifornirsi d’acqua.