Comiso, Bellassai (Pd) denuncia: “La Tari aumenta sino al 28,44%. Una mazzata per i cittadini”

Attualità

Stigmatizzata la scelta dell'amministrazione comunale e della maggioranza di destra

“L’amministrazione Schembari prosegue nelle politiche di rigidità e inasprimento della tassazione locale”. Lo denuncia il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Gigi Bellassai (nella foto). “Ieri, in aula – sottolinea Bellassai – la maggioranza di destra ha approvato l’incremento lineare medio del 28,44% della Tari, innalzando il limite dell’incremento tariffario previsto dall’Arera con indice 1.0 per il Comune di Comiso a 1.28. Un’altra stangata pesantissima ai danni della nostra comunità, già messa in ginocchio dal taglio dei servizi nonché dai costi degli stessi e dal loro aumento. Gli amministratori hanno occultato l’aumento del costo del servizio registrato nel 2022 durante la campagna elettorale, come noi avevamo segnalato l’anno scorso, approvandolo per il 2024”.