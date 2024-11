Comiso, biancheria sporca in alcuni casi ritenuta infetta stoccata in alcuni carrelli lasciati nel parcheggio dell’ospedale

Cronaca

Sono intervenuti i carabinieri per accertare i fatti dopo l'esposto presentato al Tribunale per i diritti del malato

I carabinieri di Comiso, allertati da un cittadino, si sono recati nella mattinata di ieri presso il piazzale dell’ospedale, dove hanno accertato lo stoccaggio di alcuni carrelli di biancheria sporca, alcuni contenenti addirittura biancheria ritenuta infetta, anche di sala operatoria, proveniente da tutti i presidi ospedalieri della provincia. E’ intervenuto personale dell’Asp che ha accertato la grave irregolarità, che avrebbe compromesso la salute pubblica, in quanto l’area è destinata a pubblico parcheggio dell’utenza che frequenta ogni giorno il nosocomio comisano. Si attende un resoconto dell’autorità intervenuta per i consequenziali provvedimenti sanzionatori a carico della nuova ditta, che viene dalla Campania, vincitrice della gara – al massimo ribasso – di lavaggio della biancheria. Un esposto è stato presentato al Tribunale per i Diritti del Malato.

