Comiso, c’è la festa del patrono

Domani nel pomeriggio l'uscita e la processione con il simulacro

E’ il giorno più atteso dai fedeli e dai devoti. E’ l’ora della festa esterna. Comiso celebra il patrono San Biagio martire. Domani si comincia alle 7 con la celebrazione eucaristica. Alle 8 ci sarà la santa messa presieduta da don Gino Ravalli, alle 9 quella presieduta da fra’ Corrado Germano. Alle 10 la celebrazione eucaristica tenuta da don Mario Modica mentre alle 11 la santa messa sarà presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. A mezzogiorno la santa messa presieduta dal rettore, il sacerdote Fabio Stracquadaini, e animata dai portatori di San Biagio. Il festoso scampanio è previsto alle 8,30, alle 12 e alle 17. Alle 9, sempre di domani naturalmente, ci sarà il corpo bandistico “Diana” che percorrerà le principali vie della città. Alle 11 marce sinfoniche in piazza Fonte Diana, alle 13 la discesa del simulacro di San Biagio dall’altare maggiore. Si riprende nel pomeriggio alle 17,30 quando i corpi bandistici “Diana” e “Caravaglios” percorreranno le principali vie cittadine. Alle 18 il raduno dei pellegrini nella chiesa di San Biagio e l’uscita del simulacro del santo patrono.