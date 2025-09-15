Comiso, celebrati a Vittoria i funerali di Mihalache

Attualità

E' una delle tre vittime del tragico incidente in moto del 7 settembre scorso sulla Palazzolo Acreide-Cassaro

La chiesa ortodossa romena Santa Melania Romana di Vittoria ha ospitato questa mattina i funerali di Marius Ionut Mihalache (nella foto). E’ l’uomo di 39 anni venuto a mancare lo scorso 7 settembre a causa del tragico incidente in moto accaduto lungo la strada Palazzolo Acreide-Cassaro. La salma sarà successivamente traslata al cimitero di Comiso, dove viveva con la moglie, incinta di otto mesi, e la figlia.

“Il drammatico incidente che ha tolto la vita a Marius – ha scritto il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari in un post – è un colpo durissimo per tutta la comunità. Era un uomo che, con grande impegno e onestà, aveva realizzato il sogno di affermarsi come imprenditore artigiano, guadagnandosi stima e affetto. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme per la famiglia, gli amici e la città intera”.