Comiso, chiude la piscina a causa di un problema strutturale

Attualità

Il sindaco Schembari chiarisce che per giovedì mattina è stata già convocata una riunione operativa per individuare la soluzione

Chiusura piscina a Comiso a causa di un problema strutturale, da parte dell’ufficio tecnico. A darne comunicazione tramite i canali social è il sindaco Maria Rita Schembari che spiega per grandi linee il crono programma dell’intervento predisposto dal Comune. “Nella giornata odierna – spiega il primo cittadino – si procede con la messa in sicurezza e giovedì mattina riunione operativa con tecnici specialisti per individuare la soluzione definitiva del problema”.

