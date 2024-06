Comiso, concluso il triduo in onore di Sant’Antonio di Padova. E’ festa per la chiusura dell’anno catechistico

Attualità

A ciascun ragazzo consegnata una conchiglia con un versetto del Vangelo

Il triduo della festa di Sant’Antonio di Padova a Comiso si è concluso, ieri sera, in parrocchia, con la solenne celebrazione eucaristica nel 32esimo anniversario di sacerdozio del parroco, don Enzo Barrano, e con la predicazione di mons. Carlo Rocchetta, uno dei massimi esperti di pastorale familiare. Subito dopo, si è tenuta l’ultima parte degli esercizi spirituali sul tema della tenerezza.

Molto divertente, poi, la festa per i ragazzi della parrocchia che hanno celebrato la parte conclusiva dell’anno catechistico. Tutto è iniziato con un momento di canti e preghiere di ringraziamento al Signore per l’anno trascorso assieme. A conclusione di questo percorso, è stata consegnata a ciascun ragazzo una conchiglia con un versetto del Vangelo.