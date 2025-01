Comiso, confronto su cartellonistica e gestione degli spazi pubblicitari

Attualità

La Cna ha incontrato i rappresentanti dell'amministrazione a nome delle imprese

Promosso dalla Cna di Comiso, si è tenuto un incontro con le imprese del settore pubblicitario specializzate in cartellonistica e gestione degli spazi che da tempo richiedono chiarezza nell’applicazione del regolamento comunale. Da registrare la presenza dell’assessore comunale ai Servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza, e del tenente della polizia municipale, Salvatore Giardina. L’incontro è risultato molto partecipato visti i numerosi interrogativi, limiti e irregolarità che determinano lo stato dell’arte dell’intero settore. “Le imprese, che patiscono decenni di trascuratezza e di poca chiarezza – sottolineano dalla Cna – hanno finalmente avuto modo di confrontarsi con l’amministrazione e di pianificare il futuro lavoro sul territorio comunale di Comiso. Il primo passo che dovrà essere compiuto dai funzionari comunali sarà quello dell’effettivo censimento degli impianti tra abusivi e non, in modo tale da potere contare su un quadro chiaro e capire: quanti cartelloni oscurare poiché totalmente abusivi; quanti se ne possono sanare; quanto spazio rimane per le nuove istallazioni”.