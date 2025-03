Comiso, consegnati i lavori per la realizzazione del canile

Attualità

La struttura individuata è l'ex alloggio del comandante in quella che un tempo era la base Nato

Alla presenza del sindaco, dell’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba, dell’assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano e dell’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani, sono stati consegnati alla ditta Clg Costruzioni i lavori per la realizzazione del canile sanitario. Presente anche la consigliera di Ideazione, Emilia Garofalo, che si occupa volontariamente del fenomeno del randagismo.

“Avevamo già anticipato lo scorso 21 febbraio – dichiara Maria Rita Schembari – che grazie alle somme messe a disposizione dal Libero consorzio di Ragusa, 150.000 euro per la precisione, siamo riusciti a porre in essere un progetto al quale l’assessore Di Trapani aveva cominciato a lavorare già durante la mia prima sindacatura. Oggi finalmente abbiamo dato il via ai lavori che verranno completati entro 4 mesi. Come già spiegato – ancora il sindaco di Comiso – l’immobile che è stato individuato si trova nella parte italiana della ex base Nato, destinato a suo tempo ad alloggio del comandante, e verrà trasformato in un vero e proprio canile sanitario con sale operatorie e di degenza per animali su cui intervenire, ma soprattutto per dare corso alle sterilizzazioni. La struttura una volta finita e operativa, sarà gestita dall’Asp veterinaria di Ragusa. Non posso che ringraziare tutti i diversi attori protagonisti che hanno reso possibile questo grande passo avanti che sicuramente costituirà un unicum non solo per Comiso, ma più ampiamente per tutta la zona ipparina”.