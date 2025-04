Comiso, consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo PalaRoma

Attualità

Il progetto è di circa 4 milioni di euro. L'intervento durerà da capitolato circa un anno

Consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo PalaRoma. Si concretizza uno degli obiettivi più importanti del programma dell’amministrazione Schembari. A darne notizia l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba.

“Sono stati consegnati (nella foto) mercoledì 16 aprile, i lavori per la realizzazione del nuovo Pala Roma grazie a un progetto di circa 4 milioni di euro, con fondi Pnrr – spiega Roberto Cassibba – la durata dei lavori sarà di 12 mesi come previsto nel capitolato d’appalto. La nuova struttura sarà realizzata su una superficie di 5mila metri quadrati, sarà polivalente e avrà due tribune laterali, una più grande di 960 posti e una più piccola di 160, per un totale di 1000 posti a sedere. È un’opera attesa in città e si tratta di un intervento di riqualificazione di una zona periferica della città – continua Cassibba – che noi consideriamo un autentico valore aggiunto che consentirà sia ai giovani di oggi, sia alle future generazioni, di fruire di una struttura realizzata secondo i più innovativi standard. È un pala sport – ancora l’assessore – che garantirà spazi adeguati e sicuri ai cittadini ed alle associazioni sportive. Il Pala Roma – specifica Cassibba – è un’opera che si aggiunge a quelle già realizzate come ad esempio la palestra di Monserrato o, più in generale, tutti gli interventi realizzati fino ad oggi, nell’ottica di offrire edifici e strutture alle nuovo generazioni. È proprio su questa scorta che si è sempre mossa l’amministrazione che ha riservato un occhio attento sulle scuole, sulle strutture sportive e sullo sport in generale quale alternativa sana per i ragazzi. Infine – conclude Roberto Cassibba – i lavori saranno seguiti dall’ing. Micieli, responsabile di progetto, e dall’arch. Cosentino, direttore dei lavori”.

