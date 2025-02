Comiso, consegnati i lavori per la realizzazione di un asilo nido

Attualità

Previsti anche altri interventi nella struttura della scuola materna Santa Maria Goretti

Consegnati i lavori per la realizzazione di un asilo nido presso la scuola materna Santa Maria Goretti a Pedalino e la ristrutturazione di tutto l’edificio. “Diamo seguito al piano triennale delle opere pubbliche approvato in consiglio, in special modo al piano annuale 2025” dice l’assessore alle Opere pubbliche, Roberto Cassibba.

“Con un importo totale di circa 400.000 euro che rientrano negli 80 milioni di investimenti per Comiso e Pedalino – spiega Cassibba – abbiamo consegnato mercoledì 19 febbraio, i lavori per la realizzazione di un asilo nido presso la materna Santa Maria Goretti a Pedalino. Naturalmente – ancora l’assessore – abbiamo previsto anche altri interventi nella struttura, quali la ristrutturazione dell’edificio, l’efficientamento energetico il miglioramento delle condizioni di sicurezza e adeguamento. L’asilo nido che sarà realizzato, prevede la creazione di una sezione per venti bambini. Abbiamo in previsione un rifacimento consono a strutture di edilizia scolastica all’avanguardia, con sostituzione e posa di tutti i rivestimenti interni e delle pavimentazioni esterne per le quali saranno utilizzati materiali completamente antiscivolo. Anche gli interni vedranno l’utilizzo di materiali conformi alle più moderne e innovative norme dell’edilizia scolastica. In questo modo – sottolinea Roberto Cassibba – cominciamo con tutta una serie di lavori già previsti per l’annualità 2025 e inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2025/27 che ammonta in tutto a 80 milioni di euro. La nostra attenzione principale, comunque, è quella destinata all’edilizia scolastica, come del resto è sempre stato con l’amministrazione Schembari, poiché riteniamo – conclude l’assessore – che sia di fondamentale importanza creare luoghi destinati ai bambini e ai ragazzi delle scuole dell’obbligo, che siano perfettamente rispondenti, non solo alle nuove normative, ma che siano anche gradevoli e confortevoli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA