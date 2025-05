Comiso, consegnati i lavori per l’inclusività nei parchi giochi comunali

Attualità

Consegnati (nella foto) questa mattina i lavori per l’inclusività nei parchi giochi di Comiso e Pedalino. Sono stati presenti il sindaco Maria Rita Schembari, l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassibba, il vicepresidente del Consiglio comunale Mariella Giurato, i tecnici comunali Fabrizio Licata e Gianni Meli e il rappresentante dell’impresa che realizzerà i lavori Giorgio Pluchino.

“L’intervento sarà indirizzato verso il parco di contrada Molinazzo, la Villa Comunale e il parco Baden Powell a Comiso, verso quello di via Volga a Pedalino – dichiarano il sindaco Schembari e l’assessore Cassibba -. Siamo particolarmente contenti, non solo di poter riattivare alcuni giochi che erano in disuso, ma soprattutto sostituirli con altri che siano inclusivi anche dei bambini che abbiano qualche disabilità”.

“Giocare – prosegue il sindaco Schembari -, infatti, non può porre limiti a nessuno e di questo siamo convinti io come sindaco e l’assessore Cassibba, sempre pronto a recepire ogni sollecitazione in questa direzione”.

I consiglieri comunali Mariella Giurato e Alessandro Guastella esprimono la loro piena soddisfazione per l’inizio dei lavori relativi alla realizzazione dei parchi inclusivi a Comiso e Pedalino, che prevedono l’installazione di giostre e attrezzature ludiche accessibili anche ai bambini affetti da disabilità.

“Si tratta – dichiarano i consiglieri – di un traguardo importante che testimonia l’impegno verso una città sempre più attenta ai diritti di tutti, in particolare dei più piccoli e di chi vive condizioni di fragilità. I parchi inclusivi rappresentano non solo un luogo di gioco, ma uno spazio di socializzazione, crescita e integrazione, in cui ogni bambino possa sentirsi accolto e valorizzato. L’ottenimento del finanziamento da parte della Regione Siciliana – pari a 98.000 euro – è stato possibile grazie a uno specifico emendamento presentato e approvato grazie all’impegno dell’on. Ignazio Abbate, al quale va il nostro sentito ringraziamento per l’attenzione dimostrata verso la città di Comiso e verso le politiche inclusive. Un ringraziamento particolare va inoltre al sindaco Maria Rita Schembari, che ha immediatamente accolto la nostra proposta, dando mandato all’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba e agli uffici comunali competenti di predisporre tutti gli atti necessari per partecipare al bando e concretizzare l’intervento”.