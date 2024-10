Comiso, continua l’esperienza Erasmus per gli studenti del Verga: stavolta viaggio in Turchia

Attualità

La mobilità si è svolta presso una scuola primaria di Sakarya

Anche per l’anno scolastico 2024/2025, l’istituto comprensivo “Giovanni Verga di Comiso offre ai suoi alunni la possibilità di vivere una dimensione educativa più ampia: l’esperienza Erasmus. Infatti, dal 22 al 27 settembre, una delegazione composta da alunni della scuola secondaria di primo grado e da alcuni docenti si è recata a Sakarya, in Turchia, nell’ambito del progetto “Tiny hearts develop digital solutions to fight climate change”.

La mobilità si è svolta, presso la scuola primaria Erenler Ilkokuku, dove gli alunni hanno effettuato numerosi workshop formativi, con la metodologia coding, finalizzati a riflettere sul cambiamento climatico. Un’attività coding è stata proprio ideata da un piccolo alunno turco. I paesi coinvolti nel progetto sono stati la Slovenia, la Turchia e la Polonia, paese coordinatore. Calorosa e cordiale è stata l’accoglienza da parte del dirigente scolastico, del responsabile dell’istruzione del distretto e del sindaco. Molto arricchente il confronto tra i docenti partecipanti, in merito ai diversi sistemi scolastici.