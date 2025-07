Comiso, continuano le celebrazioni in onore del patrono San Biagio

Società

Ci si prepara per la festa esterna di domenica

Continua il programma dei festeggiamenti in onore del patrono di Comiso, San Biagio. Prosegue, per tutto il mese di luglio, la santa messa delle 9 mentre alle 18,30 è in programma la recita del Rosario e la coroncina di San Biagio. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Oggi, alle 19, ci sarà la santa messa presieduta da don Biagio Aprile e animata dalla comunità parrocchiale Maria Santissima Annunziata. Domani, mercoledì 9 luglio, è in programma la celebrazione eucaristica presieduta da don Girolamo Alessi e animata dalla comunità parrocchiale Santi Apostoli. Giovedì 10 luglio, invece, la santa messa delle 19 sarà presieduta da don Mauro Nicosia e animata dalla comunità parrocchiale Santa Maria delle Grazie. Alle 20 si terrà l’adorazione eucaristica comunitaria. Venerdì 11 luglio, inoltre, la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta da don Enzo Barrano e animata dalla comunità parrocchiale Sant’Antonio di Padova.