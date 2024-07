Comiso, controlli incrociati in centro storico per verificare residenza e regolarità Tari

Attualità

L'assessore Alfano: "E' necessario per evitare che chi paga non passi per sciocco e chi evade non si ritenga persona più furba"

“Sono iniziati i controlli incrociati su ogni singolo cittadino per verificare la corrispondenza tra la sua residenza e il suo essere in regola con la Tari”. Lo comunica l’assessore comunale all’Ambiente, Giuseppe Alfano, annunciando una serie di controlli a tappeto.

“Così facendo – spiega – stiamo risalendo a tutti coloro i quali non sono in regola, con successive conseguenze. Stiamo lavorando in prima linea e senza sosta per il bene dell’intera comunità che ama la città pulita, affinché chi paga non passi per sciocco e chi evade, invece, non si ritenga più persona “furba”. Un grazie particolare all’ufficio ambiente e al personale della polizia locale per la fattiva ed indispensabile collaborazione. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”.

