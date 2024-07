Comiso, contrordine sui funerali di Giompiccolo. La magistratura ha deciso di effettuare l’autopsia sulla salma

Attualità

Le esequie erano già state fissate per domani. Ora rinviate a data da destinarsi

Non si terranno più domani i funerali di Salvatore Giompiccolo. La decisione dopo che la magistratura ha deciso di effettuare l’autopsia sulla salma. Pur a fronte del fatto che le carte funebri erano già state affisse, si è dovuto prendere atto della decisione del magistrato e quindi rinviare il tutto a data da destinarsi. E’ stato stabilito, evidentemente, di procedere in questo senso per capire ancora di più su un episodio che merita di essere decifrato sotto tutti i punti di vista.

