Comiso, convocata la terza commissione sullo stato di avanzamento del Prg

Attualità

Il presidente Bellassai: "L'obiettivo è fare chiarezza sull'iter"

Il presidente della terza commissione consiliare permanente del Comune di Comiso, Gigi Bellassai (nella foto), ha convocato per oggi, martedì 25 marzo, alle 19, nella sede del palazzo municipale, una riunione dell’organismo. Cinque i punti all’ordine del giorno. Tra quelli più significativi: la relazione sullo stato di avanzamento della revisione del Prg; gli aggiornamenti sul progetto dell’asilo nido nel cortile della palestra di via Spallanzani, con approfondimento e monitoraggio delle attività in corso, considerata l’occupazione dell’intero cortile appena riqualificato; e il monitoraggio sulla regolare esecuzione dei lavori di manutenzione della palestra di via Spallanzani. “La commissione – spiega Bellassai – si occupa di lavori pubblici e urbanistica, oltre che di arredo urbano, verde pubblico e tutela del patrimonio. Ci teniamo a far sì che questi argomenti possano essere trattati con tutti gli approfondimenti del caso”.

