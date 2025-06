Comiso, convocata una seduta aperta del consiglio comunale sul futuro dell’aeroporto

Attualità

Si terrà il 7 luglio alle 16. Liuzzo: "Essenziale momento di confronto"

“Così come era stato richiesto nei giorni scorsi, la presidenza del Consiglio comunale di Comiso ha convocato una seduta aperta del civico consesso per il 7 luglio alle 16 per fare il punto sul futuro dell’aeroporto Pio La Torre. L’appuntamento si terrà al secondo piano dell’aerostazione, nella sala delle conferenze”. Ad annunciarlo è il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, che esprime soddisfazione per quello che è a tutti gli effetti un primo risultato raggiunto. “Numerosi gli invitati – continua Liuzzo – e speriamo che possa essere consistente anche il numero delle presenze affinché possa essere avviato un dibattito il più possibile costruttivo per rilanciare le sorti dell’aeroscalo degli Iblei. Intanto, va dato merito alla presidenza del Consiglio comunale di Comiso di avere saputo interpretare le istanze del territorio. Ritengo essenziale questo momento di confronto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA