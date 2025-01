Comiso, cortocircuito notturno per il maltempo

Attualità

In azione i vigili del fuoco e una squadra della Protezione civile comunale

Cortocircuito alle 4 di questa notte a Comiso, in corso Vittorio Emanuele. A comunicarlo è il sindaco, Maria Rita Schembari, che scrive: “Dalla mezzanotte di ieri, fino a stamattina, una squadra di volontari della Protezione Civile è stata operativa per monitorare il territorio vista l’allerta rossa. Alle 4.00 di stamattina, la squadra è intervenuta a supporto dei Vigili del fuoco poiché si è verificato un corto circuito di alcuni cavi dell’Enel, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Arimondi. Fortunatamente non vi sono stati danni a persone o cose. Nella mattina di oggi continua ad essere operativa una squadra e, da oggi pomeriggio, ve ne saranno due”.