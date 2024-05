Comiso, costituito comitato: “Chiediamo più sicurezza in centro storico”

Attualità

L'organismo ha già chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto e con il sindaco

Maggiore sicurezza nel centro storico. È l’istanza più diffusa che viene avanzata dai residenti dei quartieri storici comisani che hanno anche fondato un comitato spontaneo. Nei giorni scorsi hanno incontrato il sindaco Maria Rita Schembari e, da ultimo, il prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri. A destare preoccupazione sono i gruppi di extracomunitari, soprattutto giovani, che vagano per la città, spesso con atteggiamento spavaldo, a volte anche un po’ strafottente, e che si avvicinano ai passanti incutendo timore. Inoltre, le strade del centro cittadino sono piene di bottiglie di birra e lattine abbandonate anche sui sagrati delle chiese, sugli usci delle case o sui davanzali delle finestre o nelle piazze, mentre non è inusuale imbattersi in crocchi di magrebini, giovani e meno giovani, con in mano bottiglie di birra. I rappresentanti del comitato spontaneo hanno altresì evidenziato come troppo spesso in piccole abitazioni del centro, spesso fatiscenti, abitino molti immigrati. Qualcuna di tali case, utilizzata come ritrovo, desta qualche sospetto. La cronaca, in questi giorni, ha conosciuto il tentativo di furto ai danni di una gioielleria del centro, mentre una donna palpeggiata e baciata contro la sua volontà da un sedicenne tunisino in pieno centro abitato e di giorno, ha evitato d’essere violentata per l’intervento di un cittadino comisano. In piazza Fonte Diana, dove ormai bivaccano stabilmente gruppi di immigrati, un operaio è stato derubato di un mazzuolo di circa 180 euro che aveva lasciato incautamente nella motoape. Il prefetto ha garantito maggiori attenzioni e controlli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA