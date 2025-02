Comiso, cresce il numero dei visitatori al museo civico di storia naturale

Attualità

Il 2024 si è chiuso con poco più di 10mila visitatori rispetto a 3-4mila degli anni passati

“Il 2024 si è chiuso con poco più di 10.000 visitatori del nostro museo civico di storia naturale – commenta il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari – a fronte dei 3,4 mila degli anni passati. Il museo, settimo in Italia per l’importanza e la valenza dei reperti nelle sue varie sezioni, è nato nella nostra città nel 1994 grazie soprattutto alla passione e alla professionalità del suo curatore scientifico, il dott. Gianni Insacco. È sempre stato gestito da personale comunale che, nonostante si fosse speso in maniera responsabile, aveva vincoli di orari e di giornate lavorative. Da qui – ancora la Schembari – la decisione di una gestione dei servizi ad una Ats individuata tramite bando pubblico. Scelta azzeccatissima perchè, oltre a una ristrutturazione e rivisitazione totale dei locali adibiti, oggi l’offerta del museo civico ha fatto un enorme salto di qualità, soprattutto per ciò che concerne la sua fruibilità. Grazie infatti alla gestione di “Civita Sicilia” e “Logos”, è possibile visitare il museo sia nelle giornate feriali, sia in quelle prefestive e festive. Da qui naturalmente, l’incremento esponenziale dei visitatori. L’offerta comprende anche laboratori ludico/scientifici per bambini, e non solo quelli frequentanti le scuole primarie. Naturalmente – dichiara il sindaco – è un vanto per la nostra città costatare che una delle attrattive è proprio il museo che, specialmente in questi ultimi due anni, ha visto un numero così elevato di visitatori e turisti. Il primo anno infatti, il 2023, si è chiuso con circa 6.000 sbigliettamenti, nel 2024 siamo arrivati a 10.000 e confidiamo in numeri sempre maggiori”.

