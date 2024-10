Comiso, donate al Comune tre opere pittoriche originali di artisti comisani

Cultura

L'atto di liberalità da parte dei coniugi Giovanni Contino e Concetta Lo Monaco

Questa mattina i coniugi Giovanni Contino e Concetta Lo Monaco hanno donato (nella foto) al Comune di Comiso tre opere pittoriche d’arte originali di artisti comisani. La consegna delle medesime è avvenuta presso l’aula consiliare del Municipio alla presenza del sindaco Maria Rita Schembari, del vicesindaco Giuseppe Alfano, degli assessori Giovanni Assenza e Giusi Cubisino, del dirigente dell’Area 2 Fabio Melilli e dei donatori (nella foto da sinistra Lo Monaco, Schembari e Contino).

Le opere consistono in un disegno in policromia raffigurante una colomba beneaugurante di Salvatore Fiume, e in due dipinti a olio: un ritratto di giovane donna di Biagio Brancato e un paesaggio agreste di Giuseppe Colombo.