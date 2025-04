Comiso, donati venticinque alberi di agrumi e ulivi per il parco dell’Ippari Baden Powell

Attualità

Un'azienda ha voluto festeggiare in questo modo i propri venticinque anni di attività

Venticinque alberi di agrumi e ulivi sono stati donati da “Punto Caldo” e piantumati quest’oggi presso il Parco dell’Ippari Baden Powell per festeggiare i venticinque anni di attività dell’azienda.

Per l’occasione sono stati presenti i fratelli Gianni, Massimo e Luca Guastella, titolari dell’azienda, il sindaco Maria Rita Schembari, il vicesindaco con deleghe all’Ambiente e al Commercio Giuseppe Alfano e l’assessore alla Pubblica istruzione Giusi Cubisino.

“Un plauso particolare alla famiglia Guastella di Punto Caldo che ha voluto suggellare così il suo venticinquesimo anno dalla fondazione – ha detto il sindaco Schembari – facendo un dono a tutta la città e soprattutto ai più piccoli. Il gesto ideale della piantumazione di questi alberi che hanno fatto oggi assieme a dei vivaisti esperti porterà sicuramente questi bambini ad avere rispetto di questi alberi perché li sentiranno veramente come un patrimonio personale”.

“Ricevere questi alberi è un dono dal forte valore simbolico e ambientale – ha dichiarato il vicesindaco Alfano -. Rappresentano nuove radici che si intrecciano a quelle storiche e affettive di Punto Caldo con Comiso. Un gesto che promuove la bellezza del verde urbano e l’educazione alla sostenibilità, un tema sempre più centrale per il nostro presente e futuro.”

“La storia di Punto Caldo è anche una lezione preziosa per i più giovani: un esempio concreto di come si possa costruire il proprio futuro con passione, impegno e rispetto per le proprie radici – ha commentato l’assessore Cubisino -. Ringraziamo i fratelli Guastella per l’impegno verso la comunità e per aver fatto del pane un simbolo di identità e cultura, da trasmettere anche alle nuove generazioni.”

Luca Guastella, a nome dell’azienda, ha osservato che “per noi questo è un dono alla comunità di Comiso per la fiducia che in questi venticinque anni abbiamo ricevuto. Doniamo quindi anche un contributo simbolico e di prospettiva, per il significato che ruota attorno ad un elemento semplice come l’albero, proiettato sempre verso il futuro.”