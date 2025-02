Comiso e i furti con spaccata, i consiglieri Liuzzo e Betta: “Situazione molto delicata”

Attualità

"Invitiamo il sindaco a scrivere al prefetto perché questa pesante situazione possa essere monitorata con attenzione"

“L’ennesimo furto ai danni di un’attività commerciale della nostra città impone una riflessione urgente sulla sicurezza e sulla tutela dei nostri esercenti. Non possiamo più tollerare che chi lavora onestamente sia colpito dalla criminalità, subendo danni economici e vivendo nella paura”. E’ quanto sottolineano, in una nota, i consiglieri comunali di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo e Cristina Betta (nella foto), facendo riferimento a quanto accaduto, nelle ultime ore, ai danni di una libreria nella centralissima via Generale Amato. Purtroppo, è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di episodi da stigmatizzare.