Comiso e i lavori in corso nel cortile della scuola primaria Monserrato, il Pd non ci sta: “Intervento invasivo”

Attualità

Bellassai e Scollo presentano una interrogazione per ottenere chiarezza

I consiglieri comunali Luigi Bellassai e Gaetano Scollo hanno presentato un’interrogazione consiliare urgente indirizzata al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici in merito ai lavori in corso (nella foto) presso il cortile della scuola primaria Monserrato di via Spallanzani. L’intervento, che ha comportato lo scavo profondo e la completa demolizione del cortile recentemente realizzato con una spesa pubblica di oltre 100mila euro, solleva serie preoccupazioni. In particolare, i lavori stanno generando forti vibrazioni che potrebbero compromettere la stabilità dell’edificio scolastico – una struttura storica – e stanno impedendo l’accesso in sicurezza agli alunni.