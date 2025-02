Comiso e il furto con spaccata, arrestato uno dei presunti autori. Recuperata refurtiva per 20mila euro

Cronaca

L'inseguimento per le città di Modica e Scicli sino ad arrivare a Pozzallo

Il personale della Polizia di Stato delle volanti della Questura e del Commissariato di Ps di Modica ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 27 anni, ritenuto uno dei due autori di una “spaccata” perpetrata in nottata in danno di una gioielleria del centro di Comiso.

Durante quest’ultima notte, alle ore 5 circa, la volante del Commissariato di Ps di Comiso è intervenuta per la segnalazione di un furto con “spaccata” realizzato con un’autovettura che si era appena lanciata contro la vetrata di una nota gioielleria del centro, quelli di Leonardo Meli in viale della Resistenza. Gli autori, subito dopo, si sono dati a precipitosa fuga.

Immediata la segnalazione alla sala operativa del mezzo in questione, che è stato intercettato dalle volanti sulla Ss 115 in direzione di Ragusa.

Dopo un inseguimento che si è sviluppato verso le città di Modica e di Scicli fino a Pozzallo, l’auto è stata bloccata e dalla stessa sono scesi due uomini, uno raggiunto e bloccato dagli agenti mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.