Comiso e il furto con spaccata, Confcommercio: “Risolutivo l’intervento delle forze dell’ordine”

Cronaca

Il presidente Nannaro: "Grazie a chi è intervenuto. Ma la situazione resta delicata"

“Stavolta è andata male. Gli autori dell’ennesimo furto con spaccata sul territorio ibleo sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva e sono stati pure arrestati dalle forze dell’ordine”. Così il presidente sezionale Confcommercio Comiso, Orazio Nannaro, dopo l’episodio che si è verificato all’alba di oggi nel centralissimo viale della Resistenza. A essere presa di mira la gioielleria Meli. I malviventi si sono introdotti dopo avere danneggiato una vetrina e hanno sgraffignato una serie di preziosi. L’arrivo tempestivo della polizia ha fatto sì che gli stessi malviventi scappassero con parte della refurtiva che poi è stata recuperata mentre la banda, a quanto pare proveniente da Pozzallo dove è stata fermata, sarebbe stata smembrata.