Comiso e il vigoroso incremento della Tari, i consiglieri Liuzzo e Betta: “Era questo quello che i cittadini volevano?”

Attualità

Continuano le polemiche dopo la decisione di ieri sera in Consiglio comunale

“Era questo quello che i comisani volevano? Stentiamo a crederlo. Ma tant’è, adesso è tardi per le recriminazioni. Piuttosto, bisogna prendere atto di quello che sta accadendo per non sbagliare un’altra volta”. Lo dicono i consiglieri comunali di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo e Cristina Betta, dopo che, ieri sera, il Consiglio comunale ha votato a maggioranza l’incremento della percentuale Tari, portandola addirittura a superare il 28%, circostanza che fa della cittadina casmenea quella che incide di più, in provincia di Ragusa, sulle tasche dei cittadini per il costo di questo servizio.