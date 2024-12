Comiso, è iniziata la visita pastorale del vescovo di Ragusa nelle parrocchie di Santa Maria delle Stelle e di San Giuseppe

Attualità

Ecco il programma delle iniziative che andranno avanti sino a domenica

Con la concelebrazione eucaristica di tutti i sacerdoti della città di Comiso ha avuto inizio la visita pastorale del vescovo monsignor Giuseppe La Placa alle parrocchie Santa Maria delle Stelle e San Giuseppe. Il vescovo è stato accolto nella chiesa di San Giuseppe dal parroco don Fabio Stracquadaini, dalla sindaca Maria Rita Schembari e da una grande folla di fedeli. Ha poi raggiunto la chiesa di Santa Maria delle Stelle dove ha presieduto la solenne concelebrazione. L’auspicio espresso dal vescovo durante l’omelia è quello di vivere «del tempo insieme» è di giungere, alla fine della visita, ad una Santità piena della vita «che ci faccia riscoprire il fascino dell’incontro con Lui».