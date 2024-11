Comiso e la carenza di aule, si attiva il Libero consorzio

Attualità

Sarà costruito un nuovo edificio per ospitare dieci aule in attesa che siano completati i lavori nella sede originaria

Carenza di aule a Comiso, interviene la Provincia. Ieri in viale del Fante si è svolto un tavolo tecnico con il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, la nuova provveditrice agli Studi Daniela Mercante, il direttore generale Nitto Rosso e, in collegamento da Palermo, la commissaria straordinaria Patrizia Valenti.

A causa del prolungarsi di un intervento finanziato dal Pnrr in un plesso destinato ad edilizia scolastica, diverse classi superiori di Comiso sono temporaneamente dislocate in una scuola media inferiore. Nelle more che questi lavori siano completati, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha deliberato di investire una importante somma di denaro per costruire un nuovo edificio, in grado di ospitare dieci aule.

Ciò consentirà, nel brevissimo periodo, di risolvere il problema di carenza di aule. Al termine dell’intervento Pnrr, la nuova struttura realizzata dalla Provincia rimarrà comunque operativa. Seppur realizzata con moduli prefabbricati, segue tecniche innovative e all’avanguardia e potrà essere riutilizzata da altri studenti e altri istituti scolastici per attività varie.

La soluzione individuata dal settore tecnico provinciale coordinato dal dirigente Carlo Sinatra ha trovato la piena approvazione delle istituzioni coinvolte. “Una iniziativa in grado di venire incontro alla temporanea carenza di aule, problema causato del prolungarsi di un intervento finanziato dal Pnrr – dichiara il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari – ma non solo. Nel futuro questa nuova costruzione ci darà l’opportunità di avere spazi in grado di ospitare altre iniziative formative messe in atto per garantire il diritto allo studio nella nostra città”.

“La soluzione messa in campo dalla Provincia viene incontro alle esigenze espresse dall’ufficio scolastico che dirigo – aggiunge la provveditrice Daniela Mercante – ovvero contenere i tempi di realizzazione e mettere a disposizione degli studenti un nuovo edificio, con aule ma anche importanti spazi ricreativi”.