Comiso e la festa dell’Addolorata, torna la raccolta dei doni

Società

Il caratteristico appuntamento domenicale si affida al buon cuore dei devoti e dei fedeli

Dopo che questa sera saranno accese le luminarie artistiche, entrano nelle prime significative fasi le celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata a Comiso. L’attenzione di devoti e fedeli è altissima. Domani, sabato 10 maggio, si prosegue con il solenne Settenario in preparazione alla festa. In particolare, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Iacono, già parroco della chiesa Madre. Il Settenario sarà animato dall’arciconfraternita del Santissimo Sacramento e dalla confraternita di Maria Ss. Addolorata. Domenica, invece, il buon cuore dei comisani sarà messo ancora una volta alla prova a sostegno di tutte le persone che hanno bisogno. L’11 maggio, infatti, dopo la celebrazione eucaristica delle 9 nella chiesa di San Biagio, alle 9,30 il corpo bandistico Diana allieterà le vie della città accompagnando la raccolta dei doni per la tradizionale Cena gastronomica. Alle 10,30 l’apertura della Fiera del dolce. Alle 11 la celebrazione eucaristica.