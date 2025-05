Comiso e la festa dell’Addolorata, verso la Via Matris

Società

Uno degli appuntamenti più suggestivi della tradizione è in programma venerdì sera

Festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso, verso i momenti più suggestivi. Le celebrazioni entreranno nel vivo nel corso del prossimo fine settimana. Prima, però, prosegue il tradizionale e partecipato Settenario in chiesa Madre. Domani, mercoledì 14 maggio, alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Marco Rabito, parroco della parrocchia Sacro Cuore in Avola. Il Settenario sarà animato dal gruppo Agesci Comiso 1. Giovedì, invece, la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Fabio Stracquadaini, con la partecipazione degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie De Amicis, Monserrato e Senia di Comiso. Il Settenario sarà animato dagli stessi alunni e cantato dal coro dell’istituto comprensivo Luigi Pirandello, diretto dal maestro Claudio Digiacomo.