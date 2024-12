Comiso e la festa di Santa Lucia, in molti alla processione con il simulacro

Società

L'appuntamento si è tenuto ieri sera per le vie della cittadina casmenea

Città di Comiso in festa, ieri, in occasione della solennità liturgica di Santa Lucia. I fedeli hanno accompagnato il simulacro in processione con il simulacro della vergine e martire siracusana. Il corteo era guidato dall’arciprete parroco, il sacerdote Fabio Stracquadaini. Grande partecipazione dopo l’uscita dalla chiesa Madre. Prima c’era stata la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa, che sta conducendo la propria visita pastorale proprio nella parrocchia di Santa Maria delle Stelle. A conclusione della processione, la santa messa presieduta dal parroco. La devozione a Santa Lucia è molto sentita in città e la festa affonda le proprie radici nel XVIII secolo. Fu istituita per decreto dall’allora arcivescovo monsignor Francesco Testa il 14 ottobre 1750 che riconobbe alla chiesa Madre il diritto di processionare per l’occasione.