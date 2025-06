Comiso e la festa di Sant’Antonio, arrivano le fasi clou

Società

Domani la processione con il simulacro

Arrivano le fasi clou dei riti religiosi in onore di Sant’Antonio di Padova a Comiso. Ieri sera, la solenne concelebrazione eucaristica, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, mons. Roberto Asta, con tutti i parroci e con i sacerdoti del vicariato di Comiso, ha concluso il giorno della festa liturgica del santo patrono e protettore della parrocchia. La santa messa è stata animata dalla corale parrocchiale. Durante la celebrazione, inoltre, un nuovo confrate è stato ammesso a far parte della confraternita di Sant’Antonio. A conclusione poi la benedizione del pane con la reliquia ex cute del santo patavino, donata dalla basilica pontificia di Padova e custodita nella chiesa comisana dal lontano 1981.