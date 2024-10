Comiso e la Fitwalking for Ail

Società

Sarà celebrata la giornata mondiale della leucemia mieloide cronica

Torna questa domenica 6 ottobre a Comiso la Fitwalking for Ail nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. L’appuntamento è per le 9,30 in piazza Fonte Diana.

Dopo il successo della camminata solidale non competitiva del 29 settembre nel capoluogo ibleo (nella foto), la carovana di Ail Ragusa si sposterà a Comiso per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

“Ci ritroviamo a Comiso, per camminare insieme a sostegno dei pazienti affetti da tumori del sangue e delle loro famiglie, rilanciando contemporaneamente un messaggio importante: il benessere è uno dei modi per poter sconfiggere i tumori”, spiega la presidente di Ail Ragusa Carmela Nicita.

Per questa occasione, a fianco di Ail Ragusa ci sono diverse associazioni di volontariato, come Angeli in Moto, Convegno di cultura “Maria Cristina di Savoia – Comiso Valle dell’Ippari” e Fidapa Comiso. “Con il patrocinio del Comune abbiamo deciso di aderire a questa bellissima iniziativa. Ci ritroveremo il 6 ottobre alle 9,30 in piazza Fonte Diana per la distribuzione del materiale offerto da Ail Ragusa. Grazie al patrocinio del Comune, inoltre, avremo una guida che ci accompagnerà lungo il percorso per il centro storico di Comiso”, dichiara la presidente di Fidapa Comiso Anna Di Bennardo.

“Anche noi saremo presenti per dare una mano e contribuire al corretto svolgimento della camminata”, aggiungono Antonio Valenti e Orazio Raciti di Angeli in Moto.

“Abbiamo deciso di partecipare all’iniziativa dell’Ail per sostenere la ricerca e l’assistenza rivolta ai malati ed alle loro famiglie. La ricerca, come tutti sappiamo, va a braccetto con la prevenzione e quindi l’adozione di sani stili di vita. La camminata solidale di domenica quindi racchiude tutti questi obiettivi. Cammineremo tra le suggestive vie di Comiso, vi aspettiamo”, dice infine per il Convegno di cultura “Maria Cristina di Savoia – Comiso Valle dell’Ippari”, Nunziatina Asta.

Il percorso si snoderà nel centro storico di Comiso, secondo un itinerario consultabile al link:

https://eu.docworkspace.com/d/sIBuch-975_OwtwY?sa=wa2&ps=1&fn=percorso fitwolking comiso.pdf