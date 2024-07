Comiso e la polemica sulla scerbatura delle sterpaglie al cimitero

Attualità

Il consigliere Liuzzo replica all'assessore Alfano: "Se la programmazione prevede che la vegetazione spontanea debba raggiungere altezze umane, allora c'è un problema di programmazione"

“Accade così, quasi sempre. Un copione già scritto. A seguito delle mie ripetute segnalazioni riguardanti il servizio di igiene pubblica, con particolare riferimento alle condizioni di totale degrado e abbandono del cimitero di Comiso, il problema, adesso, è in via di risoluzione. E, come avevamo tutti immaginato, l’assessore all’Ambiente ha fatto sapere che era tutto programmato. Se la programmazione prevede che le sterpaglie debbano raggiungere altezze umane, allora vorrà dire che c’è un problema di programmazione”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, che già nei giorni scorsi aveva posto sotto i riflettori la vicenda sollecitando interventi specifici.