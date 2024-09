Comiso e la refezione scolastica non effettuata, ancora polemiche

Politica

Il consigliere comunale Salvo Liuzzo controreplica alle affermazioni dell'assessore al ramo: "Penalizzante per le famiglie che avrebbero fatto questa scelta"

“Se l’assessore, nella famigerata nota del dicembre scorso, diffusa ai dirigenti scolastici e non certo ai genitori, dichiara che il metodo in house adottato dal Comune, che coniuga sostenibilità economica del servizio con elevati standard qualitativi e quantitativi, ha raggiunto il limite massimo di tenuta organizzativa, al punto che un ulteriore aumento del numero dei pasti da erogare potrebbe determinare il collasso di tutto il sistema di preparazione e di trasporto, si capisce soltanto che i problemi sono di carattere economico. Lo affermano loro, quelli dell’amministrazione, e non certo io. Per cui l’interrogativo è: di cosa stiamo parlando? Si vuole, ancora una volta, rigirare la frittata?”.