Comiso e la serata del merito studentesco

Attualità

Premiati i ragazzi delle terze medie e degli istituti superiori

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, e l’assessore alla Pubblica istruzione, Giusi Cubisino, hanno celebrato venerdì scorso al Teatro Naselli le “Premiazioni al Merito”, un evento fortemente voluto da entrambi all’interno del progetto “Connessioni Studentesche”, valorizzare l’impegno e i risultati dei giovani studenti. Questo progetto sottolinea l’importanza della collaborazione e della condivisione, elementi fondamentali del programma amministrativo.

Durante la cerimonia sono stati premiati tutti i ragazzi delle terze medie e degli istituti superiori, provenienti da Comiso e Pedalino, riconoscendo il loro impegno, la costanza nello studio e la maturità raggiunta.

“Durante il mio discorso ho citato Aristotele: ‘Educare la mente senza educare il cuore non è educazione’ – dichiara l’assessore Cubisino –. Questa frase riassume lo spirito della serata, che premia non solo il merito scolastico, ma anche dedizione, responsabilità, curiosità e resilienza. Ogni successo dei nostri ragazzi è un patrimonio prezioso per la comunità e contribuisce a costruire un futuro più ricco di competenze, valori e prospettive”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla presidente della Pro Loco, prof.ssa Maria Stella Micieli, ai ragazzi del Servizio civile e agli uffici comunali che hanno supportato l’organizzazione della manifestazione.

La serata è stata arricchita dall’apertura musicale di Simone Alessi alla chitarra e dall’intermezzo musicale di canto di Marta La Rosa, momenti che hanno reso l’evento ancora più emozionante. Un riconoscimento particolare è stato consegnato ad Emma Messina, autrice del libro “Lambda, la voce del mare”, premiata per il suo impegno creativo e per l’ispirazione che il suo lavoro trasmette ai giovani.

“Ai nostri studenti dico: custodite i vostri sogni, coltivate i vostri talenti e abbiate il coraggio di osare. Ieri sera abbiamo celebrato il merito, la dedizione, la creatività e la speranza dei nostri giovani”, ha concluso l’assessore Cubisino.